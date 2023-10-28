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TEHLİKELİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Tehlikeli (Dangerous) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

28.10.2023 19:44 | Son Güncelleme:
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Tehlikeli (Dangerous) filmi ile ilgili aramalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Scott Eastwood ve Kevin Durant'ın başrolde olduğu aksiyon, gerilim filmi tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Tehlikeli (Dangerous) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Tehlikeli (Dangerous) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Tehlikeli, orijinal adıyla Dangerous filmi merakla bekleniyor. Gerilim tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini David Hackl yapıyor. İşte David Hackl'ın yönettiği Tehlikeli filmi ile ilgili merak edilenler...

TEHLİKELİ FİLMİ KONUSU

Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.

TEHLİKELİ FİLMİ OYUNCULARI

Scott Eastwood - Dylan D'Forrester
Kevin Durand-Cole
Famke Janssen-Agent Shaughnessy
Tyrese Gibson-Sheriff McCoy
Mel Gibson-Dr.Alderwood
Brenda Bazinet-Linda Forrester
Ryan Robbins-Felix
Brendan Fletcher-Massey
Leanne Lapp-Susan Forrester
Chad Rook-Blanchard

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Ömer
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:15 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
02:00 Söz
03:30 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın

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