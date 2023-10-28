TEHLİKELİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Tehlikeli (Dangerous) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Tehlikeli (Dangerous) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Tehlikeli, orijinal adıyla Dangerous filmi merakla bekleniyor. Gerilim tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini David Hackl yapıyor. İşte David Hackl'ın yönettiği Tehlikeli filmi ile ilgili merak edilenler...

TEHLİKELİ FİLMİ KONUSU

Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.

TEHLİKELİ FİLMİ OYUNCULARI

Scott Eastwood - Dylan D'Forrester

Kevin Durand-Cole

Famke Janssen-Agent Shaughnessy

Tyrese Gibson-Sheriff McCoy

Mel Gibson-Dr.Alderwood

Brenda Bazinet-Linda Forrester

Ryan Robbins-Felix

Brendan Fletcher-Massey

Leanne Lapp-Susan Forrester

Chad Rook-Blanchard

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Ömer

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:15 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

02:00 Söz

03:30 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın





