Tek bacağı ile yaşam savaşı veriyor

Tokat’ta yaklaşık 3 yıl önce sol bacağı diz altından kesilen yaşlı adam lüks binalar arasında kaldığı harabe evde yaşam mücadelesi veriyor.

Yeşilırmak Mahallesi Sıtkı Ulaşoğlu Caddesinde AVM ve lüks binaların arasında yıkılmak üzere olan virane evde kalan tek başına kalan Mehmet Demir (70) hayat hikayesi ile dikkat çekiyor. Sanayide kereste işlerinde günü birlik çalışan Demir’in 3 yıl önce ayağında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu sol bacağı diz altından kesildi. Engelli olması nedeniyle çalışamaz duruma gelen Demir, yıkılmak üzere olan eski bir binaya sığındı. İhtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelen yaşlı adam komşularını yardımı ile ayakta durmaya çalışıyor.

Vatani görevini yaptığı Ağrı’da tanışarak dini nikahla evlenen Demir, eşinin evli olduğunu sonradan öğrendiğini ileri sürdü. 8 çocuğunun da kendi nüfusuna kayıtlı olmadığını ifade eden Demir, bir insanın kalamayacağı yerde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Bir din görevlisinin yardımı ile Huzurevine gitmek için başvurduğunu ifade eden Demir, cevap beklediklerini kaydetti.

Yaşlı adamın komşusu Emine Kandiş (64)ise ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bizim de durumumuz yok. Bu aç iken bizde günah altında kalıyoruz. Kimsesi yok, durumu iyi değil. Yağmur yaşta burada kalıyor. Bacağı kesilmeden önce çalışıyordu. Şimdi durumu daha kötü" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ise Mehmet Demir’in 1 Temmuz itibariyle Yaşam Merkezine yerleştirilmesinin planlandığı kaydetti.

