Tek makinayla başlayıp 50'de fazla ülkenin kapısını açtı

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden OSTİM'de bir kauçuk presle üretime başlayan işletme, geçen sürede yüzlerce makina ile savunmadan sağlığa birçok sektöre hizmet veren, 50'den fazla ülkeye ihracat yapan bir başarıya ulaştı.

İs-Ka Grup Plastik Kauçuk Kurucusu Mesut Demirtaş, AA muhabirine, 2010 yılında satışla başlayan faaliyetlerini, edindiklerini tecrübeyle, imalata dönüştürdüklerini söyledi.

İmalat çalışmalarına kauçuk preslerle başladıklarını anlatan Demirtaş, kabiliyetlerinin gelişmesiyle bunlara CNC makinaları eklediklerini ifade etti.

İlk olarak beton sektörü için yedek parçalar ürettiklerini dile getiren Demirtaş, daha sonra savunma, elektrik gibi farklı sektörlerle üretimlerinin çeşitlendiğini belirtti. Demirtaş, bugün CNC, plastik, kauçuk ve kaynak birimlerinden oluşan tesiste 100'ün üzerinde personelle faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Hizmet verdikleri sektörlere yenilerinin eklendiğine işaret eden Demirtaş, Kovid-19 salgını sürecinde kısa sürede maske makinası üretip yurt içi ve dışında kullanıma sunduklarını belirtti.

Bugüne kadar 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Demirtaş, ihracatla nitelikli eleman ve katma değeri yüksek ürünlere yöneldiklerine değindi. Elektrik, beton ve vana sektörlerinin ihracatta öne çıktığını dile getiren Demirtaş, ihracat oranlarının yüzde 25 seviyesinde bulunduğunu, bunu yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

- Yedek parçadan komple ürün üretimine

Demirtaş, savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarının ürettiği zırhlı araçlar, hava araçları, silah sistemleri için yedek parçalar, metal ve kauçuk aksamlar sağladıklarına işaret etti. Elektrik sektörüne özel plastik, kauçuk aksamlar, contalar, yalıtkan malzemeler temin ettiklerini anlatan Demirtaş, Türkiye'nin önemli barajlarında, ürettikleri vanaların kullanıldığı bilgisini verdi.

Projelerde üstendikleri sorumluluklar ve altyapı yatırımlarıyla yedek parça temininden komple malzeme ya da ürünün kendisini üretebilecek bir kapasiteye ulaştıklarını vurgulayan Demirtaş, örneği çok olmayan pres ve CNC makinalarıyla savunma sanayisi gibi zorlu isterleri karşılayabilir noktaya geldiklerini belirtti.

İçerisinde yer aldıkları sanayi bölgesi için "OSTİM'in yapamayacağı şey yok" diyen Demirtaş, özellikle savunma sanayisindeki yerlileştirme politikasının da bölgeye ve firmalara fayda sağladığını, imalatçıları desteklediğini söyledi.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayisinin bize verdiği metal, kauçuk, plastik aksamları istenildiği şekilde yapabilecek kıvamdayız. Örneğin bir zırhlı aracın metal ve kauçuk aksamları, süspansiyonları vesaire bunları yapabilecek yeteneğe sahibiz. Fırsatlar verildikçe, imkanlar devam ettikçe hem Türkiye hem firmalarımız büyüyecek. Paramız yurt dışına gitmez, işsizimiz kalmaz. Dünya savaş halinde, bunlar da zaruri gider oldu artık. Fırsat verilmesi, yerlileştirme güzel, bundan biz de faydalanıyoruz."

- Sanayiyi babasından öğreniyor

Mesut Demirtaş'ın oğlu Yasin de 9 yaşından bu yana yaz aylarındaki fabrika mesaisiyle sanayi ile tanışmaya başlamış.

OSTİM Çıraklık Meslek Lisesi Makina Bölümünde eğitimine devam eden Yasin Demirtaş, işletmenin CNC bölümünde de saha deneyimi kazanıyor. Yasin, üstleneceği sorumluluklarla işletmeyi daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

