YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tek odalı evinde yalnızlığını kitaplarla gideriyor

Tek odalı evinde yalnızlığını kitaplarla gideriyor

07.08.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 20 yıldır tek odalı evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Yusuf Tatlı, İl Halk Kütüphanesinden bir yılda aldığı 122 kitabı okuyarak ödüle layık görüldü - Tatlı: - "Okumayı çok sevdiğim için bu yalnızlıkta kitaplar arkadaşım oldu. Kitap her derde devadır. Ekmeğe, suya nasıl ihtiyaç varsa kitaba da ihtiyaç var"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da bir yılda 122 kitap okuyarak ödül alan 73 yaşındaki Yusuf Tatlı, yaşadığı tek göz odada yalnızlığını kitaplarla gideriyor.

Eşinden ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden Yusuf Tatlı, 9 yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Bir süre Antalya ve Muğla'da yaşadıktan sonra memleketi Kastamonu'da tek gözlü bir eve yerleşen ve yalnızlığını gidermek için kitaplarla arkadaş olan Tatlı, Kastamonu İl Halk Kütüphanesinden bir yılda ödünç aldığı 122 kitapla ödüle layık görüldü.

Kendine has tarzı ve elinden düşürmediği kitaplarıyla dikkati çeken Tatlı, AA muhabirine, 20 yıldan beri yalnız yaşadığını anlattı.

Kitapların insanın ufkunu açtığını dile getiren Tatlı, "Okumayı çok sevdiğim için bu yalnızlıkta kitaplar arkadaşım oldu. Devletlerin, milletlerin yaşantılarını öğreniyorsun. Genellikle tarihi kitapları okuyorum. İnsan kitap okuyorsa kendini daha rahat hissediyor. Bana 'kitap kurdu' diyorlar. Kitap gördüğümde okumadan bırakmıyorum. Ben saymadım ama saymışlar. Yaklaşık 125 kitap okumuşum. Ödül olarak güzel kitaplar verdiler." dedi.

Tatlı, oturduğu evin çok küçük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her gün temizliğimi yapıyorum, daha sonra kitap okumaya başlıyorum. Geçmişte yaşadığım hayatı bu kitaplar unutturuyor. Geride bıraktıklarımı düşünsem kafayı oynatırım. Herkese kitap okumalarını öneriyorum. Her türlü kitabı okusunlar, kitabın kötüsü olmaz. Kitap insana kültür verir. Gençliğimde çok yerler gezdim. Avrupa'nın her yerine gittim sayılır. Türkiye'de birçok yer gezdim. Şu anda kitaplara giriyorum, kitaplarla dünyayı geziyorum. Dünyanın her tarafını görüyorum."

Haftada 3-4 kitap okuduğunu kaydeden Yusuf Tatlı, "Yorulduğum zaman bırakıyorum. Kitap okumak her şeyi değiştiriyor. Kitap her derde devadır. Ekmeğe, suya nasıl ihtiyaç varsa kitaba da ihtiyaç var. Kitap insanın kederini unutturur." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdiÜst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan olduTopçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu
Bahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kestiBahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:39
Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:03
Yatsı
21:38

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.