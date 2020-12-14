YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor

Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.12.2020 17:21 | Son Güncelleme

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması için mikroçip takılmaya başlandı.Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine” dair yönetmelik gereği at ve eşekleri mikroçiple kayıt altına alınma ve kimliklendirme çalışmalarına başladı.Düzenlenen Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi’nde, hayvana ait özel yaşam numarası ,mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunuyor.

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması için mikroçip takılmaya başlandı.
Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine” dair yönetmelik gereği at ve eşekleri mikroçiple kayıt altına alınma ve kimliklendirme çalışmalarına başladı.
Düzenlenen Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi’nde, hayvana ait özel yaşam numarası ,mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunuyor. Kimliğe hayvanın eşkali ve nişaneleri de kaydediliyor.
Çalışmalar kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar her yaştan tek tırnaklı hayvanlar yaşlarına bakılmaksızın kayıt altına alınacak ve kimlik belgesi verilecek. Bu tarihten sonra ( 01 Ocak 2021) yönetmelik gereğince her yaştaki hayvan kaydı mümkün olmayacak. Tek Tırnaklı Hayvan sahipleri cezalı duruma düşmemeleri ve mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2020 tarihine kadar hayvanlarına mikroçip taktırarak Kimlik Belgelerini almaları gerektiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
12:57
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Burcu Eczanesi
Muratpasa
Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Ertan Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Ereğli Anıl Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.