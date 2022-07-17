YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin çekimleri devam ediyor

"Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin çekimleri devam ediyor

17.07.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin çekimleri devam ediyor

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü'nün taraftar ve kulübünün İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikayesinin anlatıldığı "Tek Yürek Ankaragücü" filmin çekimleri devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Serdar Çetinkaya'nın yaptığı filmin çekimleri Ankara'nın Kale Mahallesi'nde sürüyor.

Açıklamada, halkın çekimlere yoğun ilgi gösterdiği filmin 140 oyuncu ve 40 kişilik bir kamera arkası ekibin desteğiyle çekildiği kaydedildi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Genel Müdürü Bekir Aracı da film setini ziyaret edip oyunculara ve ekibe başarı diledi.

Filmin, MKE Ankaragücü'nün kuruluş tarihi olan 31 Ağustos saat 19.10'da tamamlanması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiği tarih 27 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final EtabıVoleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı
Giresunspor, Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacakGiresunspor, Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak
"Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme"Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig MKE Ankaragücü

Ankara Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:23
Yatsı
22:04
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.