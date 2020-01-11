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  4. Tekden Hastanesi’nden ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlaması

Tekden Hastanesi’nden ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlaması

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Özel Denizli Tekden Hastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile kutlama programı gerçekleştirdi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile kutlama programı gerçekleştirdi. Etkinliğe Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’da katıldı.
Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin geleneksel olarak tertip ettiği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kahvaltısı’nın 6.sı gerçekleştirildi. Etkinliğe Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Kemal Akçan, Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bir takım ziyaretlerde bulunan Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Ersun Yanal’da etkinliğe katıldı.
Kahvaltı sonrası açılış konuşmasını yapan Işık, davetlilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak bu davete katılım gösteren herkese teşekkür etti.
Başkan Boyacı ise yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile çeşitli programlar ile bir araya geldiklerini ve bu programlarda gazetecilik sektörünün sorunlarını dile getirdiklerini ifade ederek bu önemli günde bizlere göstermiş oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı Tekden Hastanesi yönetimine teşekkür etti.

“Gazetecilik ile doktorluğu ben bir birine yakın olarak görüyorum”
Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle açıklamada bulundu.
Tekin, gazetecilik ile doktorluğun benzer yönleri olduğunu iki meslek grubunun da insanlığa hizmet ettiğini kaydetti. Gazeteciler toplum gören gözü, işiten kulağı ve doğruyu söyleyen dilleri olduğunu ifade eden Tekin, “Gazetecilik ile doktorluğu ben bir birine yakın olarak görüyorum. Nasıl bir insan ve beden sağlığı için uğraşıyorsak gazetecilerinde toplum sağlığı için uğraştığını düşünüyorum. Çünkü gazeteciler toplum gören gözü, işiten kulağı ve doğruyu söyleyen dilerli olarak görüyorum. Onlar eğer doğruyu görmez, duymaz ve söylemez ise toplumda bir kargaşa, kaos olur. İnsan sağlığı da böyledir yani yanlışlara eş değerdir. Bu yüzden ben gazetecilerin yaptığı görevi kutsal olarak görüyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın bu şuurla çalıştıklarını görüyorum. Onlarla birlikte yan yana topluma ve insanlığa hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Bir takım ziyaretler için Özel Denizli Tekden Hastanesine gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’da etkinliğe katıldı.

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Merkezefendi
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Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
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