Tekerleği patlayan araç su kanalına uçtu

Diyarbakır Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sulama kanalına uçtu. Olayda araç sürücüsü hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Göksu Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların yardım etmesi ile araç sürücüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Araç vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

