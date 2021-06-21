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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final müsabakaları Yalova'da başladı

21.06.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final müsabakaları Yalova'da başladı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final müsabakaları Yalova'da başladı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçlarının ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 75-37 yenerek seride öne geçti.

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü ise, Beşiktaş HDI Sigorta'ya 54-96 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.

Diğer karşılaşmalarda da 1907 Fenerbahçe, Bağcılar Belediyespor'u 72-37, Galatasaray, Gazişehir Gaziantep'i 69-52 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyet alan takımların yarı finale yükseleceği play-off karşılaşmaları yarın aynı salonda yapılacak müsabakalarla devam edecek.

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