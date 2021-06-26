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  4. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta finale yükseldi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta finale yükseldi

26.06.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş HDI Sigorta ile İzmir Büyükşehir Belediyespor final serisi ilk maçında yarın karşılaşacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi 86-64 yenerek, seride durumu 2-1 yaptı ve finale yükseldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmadan galip ayrılarak finalist olan Beşiktaş HDI Sigorta, finalde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.

Üç maç üzerinden oynanacak Beşiktaş HDI Sigorta-İzmir Büyükşehir Belediyespor finalinde, serinin ilk mücadelesi yarın saat 18.00'de başlayacak.

Aynı salonda yarın 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray, üçüncülük maçına çıkacak.

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