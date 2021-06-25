Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist İzmir Büyükşehir Belediyesi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinin ikinci karşılaşmaları oynandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Galatasaray'ı 59-57 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı ve finale yükselmeye hak kazandı.
1907 Fenerbahçe ise aynı salonda Beşiktaş HDI Sigorta'yı iki kez uzatmaya giden maçta 94-89 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yarın oynanacak müsabakayı kazanacak takım, şampiyonluk mücadelesi için finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rakibi olacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz