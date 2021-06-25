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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist İzmir Büyükşehir Belediyesi

25.06.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist İzmir Büyükşehir Belediyesi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinin ikinci karşılaşmaları oynandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Galatasaray'ı 59-57 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı ve finale yükselmeye hak kazandı.

1907 Fenerbahçe ise aynı salonda Beşiktaş HDI Sigorta'yı iki kez uzatmaya giden maçta 94-89 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yarın oynanacak müsabakayı kazanacak takım, şampiyonluk mücadelesi için finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rakibi olacak.

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