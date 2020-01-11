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  4. Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol takımları, Antalya'da kampa girdi

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol takımları, Antalya'da kampa girdi

ANTALYA HABERLERİ  | 11.01.2020 20:20 | Son Güncelleme

Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol takımları, Antalya'da kampa girdi

Tekerlekli Sandalye A Milli ve 25 Yaş Altı Kadın Basketbol takımları, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Serik ilçesi turizm bölgesinde bir otelde ortak kampa girdi.

Kampta farklı bölgelerden Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper, 1. Lig ve bölgesel liglerden 18 sporcu katıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Basketbol Branş Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci kamp çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Hazırlık kampları çeşitli tarihlerde devam edecek." dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın A Milli Takım Başantrenörü Murat Saltan ise gençleştirme politikası uyguladıklarını ve takımın yaş ortalamasını 2 -3 yaş aşağıya çektiklerini vurgulayarak, "5 yıllık bir kalkınma programı gibi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na bir hazırlık çerçevesinde ilerliyoruz." diye konuştu.

Kamp 14 Ocak'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Basketbol Bedensel engelli Kamp Serik Spor TBESF Tekerlekli Sandalye

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