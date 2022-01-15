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Tekerlekli sandalyedeki Bülent Ersoy'un hastalığını Seydan Soylu açıkladı

15.01.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti olay olmuş, tekerlik sandalyedeyken üniformalı bir subayın ona eşlik ederek şemsiye tutması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaparak Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevden alındığını açıklamıştı. Ersoy'a yönelik bir tepki de Flash TV'de Seyhan Soylu'dan geldi. Canlı yayında sert sözlerle Ersoy'a yüklenen Soylu, Bülent Ersoy'un hastalığını ilk kez açıkladı.

Tekerlekli sandalyedeki Bülent Ersoy'un hastalığını Seydan Soylu açıkladı

Bülent Ersoy, geçtiğimiz salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı.

Anıtkabir'de şemsiye tutan Komutan görevden alındı! Bülent Ersoy’dan açıklama geldiAnıtkabir'de şemsiye tutan Komutan görevden alındı! Bülent Ersoy’dan açıklama geldi

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

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Bu görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplamasından sonra Ersoy'a yönelik bir tepki de Flash TV'de AL Sana Haber programını moderatörü Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan geldi. Şemsiye altında programını açan Soylu’ dan Bülent Ersoy’a çok sert eleştiriler geldi ve canlı yayında Ersoy'un hastalığını açıkladı.

"ÇOCUĞUM OLSA ASKERE YOLLAMAM DERSEN..."

Seyhan Soylu, “Bu elimdeki şemsiye Genel Kurmay Başkanlığı’na kadar sirayet etmiş bir şemsiye. Bülent Ersoy açısından ele alayım. Peki yaşlanır ve ayağa kalkamaz duruma gelirsek bize kimse yardım etmeyecek mi? Yakın zamanda bir programda maksadını aşarak o Barış sürecinde ‘Benim çocuğum olsa askere yollamam’ dersen Türk toplumu da bunu hatırlar ve sizi yerden yere vuran sözler söyler, eleştirirler Bülent Hanım. Ben Bülent Hanımefendiyi çok severim. Türkiye’ de gelmiş geçmiş en büyük sanatçıdır." dedi.

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"KABAHATLER KANUNUNA GÖRE YAPMAMASI GEREKİR"

Soylu; “Ben burada Anıtkabir’ in Albay olan komutanına çok üzüldüm. Orada Bülent Hanım yerine başka biri olsaydı da o asker ceza alır mıydı? Bunu da araştırdım. Kabahatler Kanununa göre bir askerin bunu yapmaması gerekir. Yönetmeliğe aykırı" ifadelerini kullandı ve Ersoy'un hastalığını açıkladı.

"ZEKİ MÜREN GİBİ FİL HASTALIĞINA YAKALANDI"

Seyhan Soylu, "Bülent Ersoy’ un sağlığınla ilgili bilinmeyen bir şey söyleyeyim. Rahmetli Zeki Müren gibi Fil hastalığına yakalandı. Ayaklarında inanılmaz şiş var ve yürüyemiyor. Bunun haricinde vertigo rahatsızlığı var. Her şeyden önce Bülent Hanımın vasiyeti var. Ben öldükten sonra tüm servetim Mehmetçik Vakfına kalacak diye. Bir şemsiye tutulmuş bana çok mu görülüyor? deniyor." ifadelerini kullandı.
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Seyhan Soylu ayrıca, “Bana göre Bülent Ersoy’ un ego şişmesinden dolayı yaşanan bir gaf. Bir şey oldu mu Cumhurbaşkanını işin içine katıyorsunuz ikili ilişkilerinizi kullanarak. Cumhurbaşkanımızın tevazusunu, iyi niyetini suistimal ederek dokunulmazlığınız olduğunu sanıyorsunuz. Onun oğlu veya kızı değilsiniz. Cumhurbaşkanımıza da zarar veriyorsunuz. O çok değerli bir makam. O ziyarete gittiğiniz yer Mustafa Kemal Atatürk’ün makamında oturan kişiye gidip de böyle olaylarda başını ağrıtmayın. Bu olay sizin egonuzdan kaynaklı olmuş gibi. Bir şemsiyenizi tutamadınız mı? Siz şemsiyenin nerede açılmaması gerektiğini bilirsiniz. Sen benim anamsın, sen benim ablamsın.” diye konuştu.


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Bülent Ersoy Seyhan Soylu
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