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Anıtkabir'de şemsiye tutan Komutan görevden alındı! Bülent Ersoy’dan açıklama geldi

14.01.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevden alınmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Bülent Ersoy, "Sadece ve sadece Ata’ya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm." dedi.

Anıtkabir'de şemsiye tutan Komutan görevden alındı! Bülent Ersoy’dan açıklama geldi

Bülent Ersoy, önceki gün konser için gittiği Ankara’da, Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Ersoy’un tekerlekli sandalye ile yaptığı ziyaret sırasında bir üniformalı subayın yağmurdan korunması için sanatçıya şemsiye tutması çok tartışılmıştı. Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır” denildi.

"BÖYLE BİR TALEBİM OLMADI"

Yaşananların ardından Erol Köse’ye konuşan Bülent Ersoy, şunları söyledi:

  • Sadece ve sadece Ata’ya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm.

  • Komutanın ve garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi? Şemsiye tutulmasına gerek de yoktu. Ben oraya gittiysem yağmur da olsa sel de olsa kar da yağsa ki yağıyordu zaten.

  • Saygı duruşunda dururken şapkamı çıkardım. Adamdan böyle bir talebim olmadı zaten. Çünkü başımda şapkam vardı. Şapkam çıktığı zaman da yanımda ve arkamda görevli yoktu.

  • Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahlim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?
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Bülent Ersoy
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