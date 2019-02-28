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Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düştü

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.02.2019 08:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarında bekleyen bir engellinin dengesini kaybetmesiyle yere düştüğü anlar görenlerin içini sızlattı. Kask kamerasına yansıyan anlarda tekerlekli sandalyeli adamın yardımına ilk olarak motosiklet sürücüsü yetişti. Ardındansa yaya olarak yanlarına gelen bir vatandaş geldi. İşte 58 saniye içinde hem korkmanıza hem de içinizin ısınmasına sebep olacak o görüntüler.

İstanbul'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, aniden sırt üstü yere düştü. O sırada yoldan ilerleyen ve engelli şahsın yere düştüğünü gören motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırdı.

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Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeyi beklediği anlaşılan fiziksel engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir anda sırt üstü yere düştüğü görülüyor. Görüntülerin çekildiği motosikletin sürücüsü, yardım etmek için durdurduğu motosikletinden iniyor. Sürücü, arkaya geçip tekerlekli sandalyeyi doğrultuyor. Ardından yanlarına yaya olarak gelen bir kişi, engellinin tekerlekli sandalyesini sürüp onu karşıya geçiriyor.

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Kask kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar sosyal medyada vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Görenlerin adeta içini ısıtan görüntüleri çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekerlekli Sandalye engelli

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