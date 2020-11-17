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Tekin," Bütcemizi her yıl artırdık

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.11.2020 18:41 | Son Güncelleme

Alaplı Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.Alaplı Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Nuri Tekin Başkanlığında yapılan toplantıda, 2021 bütçesi 45 milyon 300 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.Toplantıda konuşan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 2021 bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başkan yardımcımıza, komisyon başkanına, meclis üyelerimize, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Tekin," Bütcemizi her yıl artırdık

Alaplı Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Alaplı Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Nuri Tekin Başkanlığında yapılan toplantıda, 2021 bütçesi 45 milyon 300 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda konuşan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 2021 bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başkan yardımcımıza, komisyon başkanına, meclis üyelerimize, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2014 yılından bu yana biz bütçemizi her yıl arttırdık. 18 milyon 700 bin TL’den aldığımız bütçeyi her yıl arttırarak 2021 yılında 45 milyon 300 bin TL’ye kadar çıkardık. İnşallah hep birlikte ilçemizde güzel hizmetler yapamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
İlçemizde vaka sayıları artıyor
Tekin, ayrıca ilçe genelinde havaların soğumasıyla birlikte son günlerde koronvirüs vaka sayılarının da hızla tırmanışa geçtiğini belirterek, "Alaplı Belediyesi olarak virüsle mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak ve belli aralıklarla, halkın en çok kullandığı alanlarda hijyen çalışmalarınız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymalarıdır. Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayalım. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı yaşayalım. Doğum günü partileri, misafirlik ve toplu kutlamaları asla yapmayalım. Kendi sağlığınız için, Sevdiklerinizin sağlığı için, Halkımızın sağlığı için lütfen tedbir, tavsiye ve kurallara uyalım.” dedi.

Tekin,

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