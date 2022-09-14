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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı

14.09.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı.

Belediye binası önünde oluşturulan "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini protesto alanı" önünde toplanan işçiler kurdele kesti.

DİSK Genel İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak, burada yaptığı konuşmada, istedikleri zammı alamadıkları taktirde eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

İşçilerin haklarını alana kadar mücadele vereceğini belirten Alak şunları kaydetti:

"Bugün bir eylem planımız vardı ama bize son dakika gelen bilgilerle birlikte görüşmeler için masanın tekrar kurulacağı söylendi. Genel Merkezimize randevu verildi. Bu yüzden bu eylemi sembolik yapacağız. Biz eylemin peşinde değiliz, biz masanın kurulmasının peşindeyiz. Arkadaşlarımızın istedikleri rakamları alabilmelerinin peşindeyiz. O yüzden sadece açılışımızı yapacağız, kurdelemizi keseceğiz, bu eylem alanı bundan sonra barış için olsun. Sendika olarak hiçbir zaman bize gösterilen eylem alanlarında eylem yapmadık. Biz eylemi nerede yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Caddeler, sokaklar, meydanlar bizim. Bu da böyle biline."

İşçiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

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