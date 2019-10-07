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Tekirdağ'da ilginç olay! Gerçeği öğrenince çok şaşırdı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ilginç olay, görenleri, duyanları şaşırttı. Komşusunun kavun tezgahına gizlice giren bir kişi elindeki bıçakla yüzlerce kavunu deldi. Kavunlara hayvanların zarar verdiğini düşünen çiftçi, gerçeği iş yerine sonradan koyduğu güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince anladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu - İstanbul yolu üzerinde Çorlu Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde yetiştirdiği kavunları yol kenarına kurduğu tezgahta satışa sunan bölgedeki çok sayıda çiftçiden biri olan Ferit Üren, hemen her gün tezgahındaki kavunlarının delinmesi nedeniyle kavun tezgahına kamera yerleştirdi. Aylarca devam eden olayda ilk olarak kavunlara hayvanların zarar verdiğini düşünen Ferit Üren, süreklilik arz eden durumun hayvan işi olmadığını düşününce tezgahına güvenlik kamerası yerleştirdi ve kavunları delenin arkadaşım dediği yan tezgahın çalışanı olduğunu gördü.

Yaşananları aktaran çiftçi Ferit Üren, “İnsan doğrar gibi kavunlarımızı uzun zamandan beri doğruyorlardı. Biz ilk başta fare olarak düşündük ama incelediğimizde fare olmadığını, bilerek sert bir cisimle delindiğini fark ettik. Şu ana kadar bir buçuk tona yakın bir kavun kaybımız oldu. Bir türlü tespit edemeyince kamera koymak zorunda kaldık. Kamera koyduğumuzda yan taraftaki tezgahta çalışan arkadaşımız dediğimiz insanın sabah erken saatlerde gelip kavunları deldiğini gördük. En son yaptığında tam 154 tane kavunumuzu delmişti. Bundan sonrası Allah ile onun arasında kalmış bir şey” dedi.

Sürecin geçen seneden beri devam ettiğini de aktaran Üren, “Bunlar geçen seneden beri devam ediyordu. Geçen sene de bir traktör römorku dolusu kavunumuz 15 gün içinde hiç oldu. Biz hep fare diye düşündük ama fare değil iki ayaklı farenin olduğunu gördük. Bize geçen seneden bu yana yaklaşık 10 bin liralık bir zarar verdi” diye konuştu.

Görüntüleri gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Üren, “Biz arkadaşımız diyorduk fakat niyeti farklıymış bilemedik” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Tekirdağ kavun kavun tezgahı

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