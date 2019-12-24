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Tekirdağ'da 'Malzeme eksikliğinden ameliyatlarım iptal olmuştur' yazısı asan doktora soruşturma

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde, poliklinik kapısına, "Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur" yazısı asan K.B.B. Uzmanı Dr. Koray Kırbıyık hakkında idari soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da 'Malzeme eksikliğinden ameliyatlarım iptal olmuştur' yazısı asan doktora soruşturma

Çerkezköy Devlet Hastanesi kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı doktor Koray Kırbıyık, iddiaya göre, poliklinik kapısına, "Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur" ile "Kapı otomatiktir lütfen zorlamayınız" yazısı astı.

İL VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Yazıyı görenlerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşması üzerine İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hareket geçti.

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İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI: HEM KURUMU HEM DEVLETİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, doktor Kırbıyık hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bahsi geçen yazının hastanemiz K.B.B. Uzmanı Dr. Koray Kırbıyık'ın poliklinik kapısında asılı olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine hastane Başhekimi Dr. Fergan Genç tarafından ilgili hekim Başhekimliğe çağrılarak yazının kim tarafından asıldığı sorulmuştur. Dr. Koray Kırbıyık; yazının kendisi tarafından asıldığını ve ameliyat malzemelerinin olmadığını ifade etmesi üzerine Başhekim tarafından Dr. Koray Kırbıyık'a; bu kadar süre nasıl ameliyat yapabildiğini sormuş ve herhangi bir cevap vermeyen Dr. Koray Kırbıyık'a Başhekim tarafından; 657 sayılı D.M.K.'ya tabii olan çalışanların bu şekilde davranmasının doğru olmadığını, böyle bir yazı asarak hem kurumu hem devleti zor durumda bıraktığını ve konu ile ilgili idari soruşturma yapacağını ifade etmiştir.

"CERRAHİ MALZEMELERDE HERHANGİ BİR ARIZA DURUMU OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Konu hakkında yapılan araştırmada; ilgili hekim veya ameliyathane sorumlusu tarafından idareye ulaştırılmış herhangi bir malzeme talebinin olmadığı, poliklinikte ve ameliyathanede K.B.B. hekimleri tarafından kullanılan cerrahi malzemelerde herhangi bir arıza durumunun olmadığı tespit edilmiştir. 01.01.2019-23.12.2019 tarihleri arasında hastanemizde görevli 2 K.B.B. uzmanının ameliyat sayıları incelendiğinde Dr. Koray Kırbıyık'ın B grubu 64, C grubu 170, D grubu 147 ve E grubu 125 olmak üzere toplam 506 ameliyat yaptığı, Dr. Mehmet Karakaya'nın ise C grubu 181, D grubu 131 ve E grubu 103 olmak üzere toplam 416 ameliyat yaptığı tespit edilmiştir. İlgili hekim hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır."

(DHA)

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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi doktor soruşturma Dr. Koray Kırbıyık

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Gerçekleri yazmış yalanmı söyleseymiş
soruşturmayı doktora degil hastaneye açacıksınız
gerçekleri konuşmak maalesef acı bu güzel ülkemde istedikleri gibi at kosturuyorlar.
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