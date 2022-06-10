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Tekirdağ merkezli 11 ildeki terör operasyonunda yakalanan 37 şüpheli adliyede

10.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ merkezli 11 ildeki terör operasyonunda yakalanan 37 şüpheli adliyede

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 11 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden HDK'ya yönelik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, İstanbul, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve eski HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Ömer Güven'in de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

- Olay

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 45 adreste arama yapılmış, 36 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında bir zanlı daha yakalanmıştı.

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