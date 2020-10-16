Tekirdağ, normalleşme sürecinde sakinlik arayanların uğrak yeri oldu

Salgının dünyada birçok şeyi etkilediğini ifade eden Hacıoğlu, "Pandemi sonrası Türkiye'de ve dünyadaki turizm algısı değişti. Tarih ve kültür turizminin olduğu rotalardan şimdi artık daha çok doğayla iç içe turizm rotaları oluştu. Salgın sonrası insanlar doğayla iç içe zaman geçireceği turizm alanlarına yöneldi. Tekirdağ da bu açıdan İstanbul'a yakınlığının da verdiği avantajla doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenleri ağırladı." diye konuştu.

Kamp, karavan ve yamaç paraşütü imkanları dolayısıyla çok sayıda kişinin kente geldiğini anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güzel bağ rotalarından birisi de Tekirdağ'da bulunmakta. Bu da vatandaşların ilgisini çekiyor. Tüm bu özellikleri bir bütün olarak düşündüğünüzde, sevimli, misafirperver insanların olduğu Tekirdağ çok sayıda turisti ağırlamıştır. Pandemi döneminden sonra normalleşme sürecinde yaklaşık 2 milyon insan Tekirdağ'ı ziyaret etmiştir. Bunun 1 milyonu yazlıkçılardan oluşuyor. Özellikle son dönemde 12 güvenli turizm sertifikalı otel ve konaklama tesisinin bulunması nedeniyle ziyaretçiler burada konaklamaya da başladı. Günübirlik gelip dönen vatandaşlar, güvenli turizm sertifikası otel sayısının artmasıyla konaklamayı tercih etmeye başladı."