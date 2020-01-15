Tekirdağ rekabetçi iller arasında ilk 4'ü hedefliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 2019 yılında rekabetçi iller arasında ilk 10'a giren Tekirdağ'ın bu yıl ilk 4'e, 5'e girmesini beklediklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan çalışma kapsamında, çalışma hayatı, sanayileşme, altyapı, ekonomi, ulaşım ve nüfus yoğunluğu gibi verilerin ortalaması alındığında Tekirdağ'ın rekabetçi gücünü artıran iller arasında ilk 10'a girdiğini belirtti.

Kentin ilk 10'da yer almasının sevindirici olduğunu ifade eden Mahmut Şahin, "TBMM Başkanı'nın Tekirdağ'dan olması, yapılan çalışmaların son 1 yılda artması, belediyelerin, valiliğin ve diğer paydaşların çalışmalara katkı sağlaması, hükümetimiz tarafından büyük projelerde ilimize öncelik verilmesi, Tekirdağ'ın rekabetçi gücünü artırmasına katkı sağladı." dedi.

- Büyük projeler kente katkı sağlıyor

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, Tekirdağ'ın çok önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: