Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım su tasarrufu çağrısı yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaşanan kuraklık nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Tekirdağ'da da önceki yıllara göre yağışta ciddi bir azalma olduğunu belirtti.

Bu azalmanın yüzeysel ve yeraltı sularında da kendini gösterdiğini aktaran Yıldırım, "Salgın sürecinde vatandaşlarımızın hijyen konusunda daha özenli davrandıklarını biliyoruz. Bu durum su kullanımını artırmaktadır. Muhakkak koronavirüsten korunmak için hijyen çok önemli. Hijyene dikkat edelim ancak su tasarrufunu da ihmal etmeyelim. Suyumuzu tasarruflu kullanarak az yağış almanın olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Musluklarınız damlatıyorsa mutlaka tamir ettirelim. Araştırmalara göre damlayan musluklar günde 30-200 litre suyun ziyan olmasına sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tasarruf için çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam doldurulup çalıştırılması, duş süresinin kısa tutulması, elleri yıkarken ve dişleri fırçalarken suyun boşa akıtılmaması çağrısında bulundu.