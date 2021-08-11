Tekirdağ'da 11 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir araçta 11 sığınmacı yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından, İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen bir panelvan, TOKİ uygulama noktasında durduruldu.

Kontrollerde, 8 Filistin ve 3 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı. Aracın sürücüsü Irak uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

