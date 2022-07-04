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Tekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandı

04.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

İsmailli ve Generli mahalleleri arasında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 130 dönüm ekili buğday tarlası yandı.

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