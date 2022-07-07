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Tekirdağ'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

07.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, muhtemel yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, Tekirdağ Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun ilave tedbirler almaya gerek duyduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Tekirdağ genelinde ormanlık alanlara girişlerin görevliler dışında 7 Temmuz-15 Eylül arasında yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ ili dahilinde, orman idaresince belirlenmiş mesire yerleri ve tabiat parkları dışındaki orman alanlarında mangal yapmak, semaver yakmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak, konaklamak, gecelemek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesi gereğince yasaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ orman yangınları

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:38
Öğle
13:20
İkindi
17:19
Akşam
20:52
Yatsı
22:40
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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