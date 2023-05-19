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Tekirdağ’da 19 Mayıs nefes kesti

19.05.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerin gösterileri nefes kesti.

Tekirdağ’da 19 Mayıs nefes kesti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sebebiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Tarihi Valilik Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törenden sonra kutlama programı sahil amfi tiyatro alanında devam etti. Burada çeşitli gösterilerle devam eden kutlamalarda gençlerin tekvando gösterileri kutlamalara damga vurdu. Gençlerin senaryo gereği gerçekleştirdiği dövüş teknikleri nefes keserken, vatandaşlarda o anları izlemekten büyük keyif aldı.

Kutlamalarda Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, gençlerin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Kutlamalar çeşitli gösterilerle devam etti.

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Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:42
Öğle
13:11
İkindi
17:08
Akşam
20:31
Yatsı
22:11

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Sağlik eczanesi
Cerkezkoy
Mavi eczanesi
Cerkezkoy
Bahçelievler eczanesi
Corlu
Gülçiftçi eczanesi
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