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Tekirdağ’da 2 mahalleyi talan eden hırsızlar tutuklandı

07.12.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 2 mahallede çok sayıda adreste hırsızlık yapan 3 kişi Kumbağ Jandarması tarafından yakalandıktan sonra mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ’da 2 mahalleyi talan eden hırsızlar tutuklandı

Süleymanpaşa İlçesi Çanakçı mahallesinde yaşayan M.S.K.’ye ait evden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan (1) adet jeneratör ve (1) adet 34 EFC 225 plakalı motosikletin çalınırken, aynı mahallede yaşayan M.K.’ya ait bağ evinden ise piyasa değeri yaklaşık 13 bin TL olan 1 adet jeneratör, 1 adet ilaçlama makinesi, 1 adet ağaç kesme motoru, 1 adet matkap, 1 adet budama makası ve 70 metre uzunluğunda plastik hortumu çalındı. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

JANDARMA ANINDA YAKALADI

Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve istihbari çalışma sonucunda, hırsızlık olayının, bir inşaat firmasında işçi görevli olarak çalışan Y.K. (21), F.Ç. (18) ve E.K. (29) isimli şahıslar tarafından bir minibüs araç ile işlendiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar ve suçta kullanılan araç Kumbağ mahallesinde yakalandı. Mahkemeden alınan arama kararına istinaden Kumbağ mahallesinde şahısların kullandıkları şantiye binasında yapılan aramada, çalınan malzemelerin tamamı ele geçirilerek tam ve sağlam olarak sahiplerine teslim edildi.

BİR MAHALLEYİ DAHA TALAN ETMİŞLER

Ayrıca, şüpheli şahıslar ile yapılan mülakat sonucunda, aynı şüphelilerin, Naip mahallesinde bulunan M.E.’ye ait evden piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan yaklaşık 1 ton muhtelif demir parçasını çalarak çoğunu tanımadıkları bir hurdacıya sattıkları, geri kalanını ise çalıştıkları şantiye binasının bahçesine sakladıkları tespit edildi. Bunun üzerine şantiye bahçesinde ele geçirilen yaklaşık 150 kilogram demir parçası mağdur şahsa teslim edildi. Aynı mahallede A.S. ait evden ise 65 adet inşaat kalıp tahtası ve 60 adet 10x10 keresteyi çalınarak, çalıştıkları şantiye binasının bahçesine sakladıkları tespit edilirken, çalınan malzemelerin tamamı bulunarak mağdur şahsa tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahıslar jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan E.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, F.Ç. ve Y.K. ise tutuklanıp işlemlerinin ardından jandarma ekipleri eşliğinde cezaevine sevk edildi.


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