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Tekirdağ'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

10.05.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki kompozit fabrikasında gece vardiyasında çalışan 28 işçide, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı başladı.

Bunun üzerine işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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