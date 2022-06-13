Tekirdağ'da 3. kattaki evin balkonundan düşen çocuk yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemalettin Mahallesi'ndeki üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan 6 yaşındaki E.K. beton zemine düştü.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



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