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Tekirdağ'da 3. kattaki evin balkonundan düşen çocuk yaralandı

13.06.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 3. kattaki evin balkonundan düşen çocuk yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemalettin Mahallesi'ndeki üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan 6 yaşındaki E.K. beton zemine düştü.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Çorlu

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