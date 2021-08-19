Tekirdağ'da 3 milyon 50 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kamyon ve bir depoda 3 milyon 50 bin gümrük kaçağı filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Saray ilçesinde bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında ve kamyondaki kişilere ait depoda arama yapan ekipler, 3 milyon 50 bin gümrük kaçağı makaron, 360 bin bandrollü makaron ile 622 kilogram tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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