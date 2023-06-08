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Tekirdağ’da 3 milyon ziyaretçinin beklendiği 57. Uluslararası Kiraz Festivali başladı

08.06.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 3 milyon ziyaretçinin beklendiği 57. Uluslararası Kiraz Festivali başladı.

Tekirdağ’da 3 milyon ziyaretçinin beklendiği 57. Uluslararası Kiraz Festivali başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57.’si düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, festivalin ilk yapıldığı Naip Mahallesi’nde başladı. Farklı cinsten kirazların sergilendiği festivalde halk oyunları gösterileri sunuldu. Açılışta konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Trakya’ya yakışır bir festival yapabilmek için çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük kalabalığının olduğu, emniyet verilerine göre sahilde aynı anda 300 bin kişiyi ağırladık. Toplamda şehrimizde 2.5 milyon misafirimizi ağırladık. İnşallah bu yıl sizlerin de destekleriyle 3 milyon insanımızı ağırlayacağız. Bu başarı sadece Cüneyt Yüksel’in sayesinde değil, bu şehirde yaşayan 215 bin hemşehrimizin sayesindedir. Tekirdağ halkının, Trakya insanının misafirperverliğini göstereceğimiz festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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