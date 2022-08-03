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Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

03.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Çorlu

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