YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da 540 saman balyası yandı

Tekirdağ'da 540 saman balyası yandı

01.08.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 540 saman balyası yandı

Tekirdağ'da 540 saman balyası yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan 540 saman balyası yandı.

Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde bir evin bahçesindeki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında 540 saman balyası yandı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Saman balyalarının sahibi S.E. bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tekirdağ'da 540 saman balyası yandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da sağanak etkili olduTekirdağ'da sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ Çerkezköy

Tekirdağ Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:59
Öğle
13:21
İkindi
17:16
Akşam
20:34
Yatsı
22:11
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren olay! Biden’in koruması kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay! Biden’in koruması kabusu yaşattı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.