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Tekirdağ'da 800 litre sahte içki ele geçirildi

04.01.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 800 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince 800 litre sahte içki bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçükhıdır Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bidon ve şişelerde 800 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
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Sabah
08:28
Öğle
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İkindi
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Akşam
18:01
Yatsı
19:28

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

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Suleymanpasa
Erkan Eczanesi
Suleymanpasa
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