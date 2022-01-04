Tekirdağ'da 800 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince 800 litre sahte içki bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçükhıdır Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bidon ve şişelerde 800 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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