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Tekirdağ'da ağaca çarpan panelvandaki kardeşlerden biri öldü biri yaralandı

10.05.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da ağaca çarpan panelvandaki kardeşlerden biri öldü biri yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cihan H. yönetimindeki 35 FA 9561 plakalı panelvan, Reşadiye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Cihan H. ile araçta bulunan kardeşi Cenk H. (23) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cenk H. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Cihan H'nin tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ Çorlu

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