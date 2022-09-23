YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı

Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı

23.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki anaokuluna giden 4 yaşındaki D.Y.E, okul çıkışı öğretmenleri tarafından bahçede annesine teslim edildi.

Bu esnada bahçede bulunan su kuyusunun kapağının üzerinde zıplayan çocuk, kapağın kırılması sonucu kuyuya düştü.

Anne ve öğretmenlerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan yaralı çocuk, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktıTekirdağ'da bir kişi çalıştığı şirkete ait otomobili yaktı
Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandıAnkara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdüHakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu çocuk Anaokulu su kuyusu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
13:08
İkindi
16:32
Akşam
19:14
Yatsı
20:34
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.