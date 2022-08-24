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Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

24.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küme Evler mevkisinde önceden belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 otomatik tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, söz konusu adreslerde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi de yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Tekirdağ asayiş operasyon

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