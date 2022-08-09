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Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 25 şüpheli gözaltına alındı

09.08.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 25 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 14 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği ekipleri, il genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlar ve bazı adreslerde yaptığı aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 109 mermi, 60 gram eroin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ asayiş emniyet uygulama

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