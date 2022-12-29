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Tekirdağ'da avlanan çinekop, kilosu 125 liradan satılıyor

29.12.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, kilosu 125 liradan tezgahları süsleyen çinekop, en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu sıralar özellikle çinekop avcılığının yapıldığını söyledi.

Bazı balıkların az miktarda çıkmasının fiyatlara yansıdığını belirten Pehlivanoğlu, "Şu sıralar tezgahlarda daha çok çinekop, istavrit ve mezgit yer alıyor. Havaların biraz daha soğumasıyla balık artacak diye ümit ediyoruz. Balığın artması fiyatlara da olumlu yansıyacaktır. Yılbaşından sonra avcılık nisana kadar devam edecek. İnşallah hem balıkçılarımız bol bol balık tutar hem de vatandaşlarımız ucuz balık yer." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların lezzetinden dolayı bu sıralar en çok çinekopu tercih ettiğini dile getirdi.

Hava şartlarından dolayı zaman zaman fiyatların değiştiğini anlatan Erol, "Avcılıkta sezonun yarısına geldik. Bu sıralar çinekop, istavrit ve mezgit avcılığı oluyor. Tezgahlarda çinekopa çok rağbet var. Çinekopun yanında diğer balıklarımız da her zaman günlük ve taze." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
balık Tekirdağ çinekop avcılık

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