YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da balıkçıların limana girişini engelleyen taş ve çakıllar temizleniyor

Tekirdağ'da balıkçıların limana girişini engelleyen taş ve çakıllar temizleniyor

21.02.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca görevlendirilen 2 gemi, 1 ay boyunca Hoşköy Limanı'nda çalışma yapacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, girişi derelerden gelen çakıl ve taşlarla dolan Hoşköy Limanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca temizleme çalışması başlatıldı.

Derelerden gelen çakıl ve taşlarla dolan Hoşköy Limanı'ndaki balıkçılar, teknelerin zarar gördüğü gerekçesiyle durumu Şarköy Kaymakamlığına bildirdi.

Yapılan görüşmeler sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı personel, 2 gemiyle liman girişinde temizleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar bir ay sürecek.

-"Balıkçıların sorunu çözülmüş olacak"

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, AA muhabirine, taş ve çakıllardan dolayı balıkçıların yıllardır mağduriyet yaşadığını söyledi.

Kılınçkaya, yapılacak çalışmayla sorunun çözüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dağlardan aşağıya akan topraklar, taşlar ve çakıllar, liman girişinde birikinti yapıyor. Balıkçı barınağının önünü kapatarak teknelerimizin içeri girişi ve dışarı çıkmasını da engelliyordu. Bununla ilgili hakikaten büyük bir problem olduğunu gördük. Gerekli çalışmaları yaptık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Valiliğimize bu problemi ilettik.

Kısa bir süre içerisinde bakanlığımız temizlik için gemileri gönderdi. Temizlik çalışmasının yaklaşık bir ay süreceğini tahmin ediyoruz. Çalışmaların balıkçılarımıza ve mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çiçek de biriken taşlar nedeniyle yıllardır limana girip çıkarken sorun yaşadıklarını dile getirerek, "Teknelerle giriş çıkış yaparken alt kısımları zarar görüyordu. Başlatılan çalışma bütün balıkçıları memnun etti. Çalışmanın bitmesiyle rahat rahat limana girip çıkabileceğiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladıTekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladı
İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandıİstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçının ardındanYeni Malatyaspor-Antalyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
13:29
İkindi
16:27
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.