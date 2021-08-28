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Tekirdağ'da bekçiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi

28.08.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada bir bekçiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Pınar Bulvarı'nda bekçilerle, çevreyi rahatsız ettiği için uyarılan gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençlerden biri bekçi R.Y'yi bıçakla bacağından yaraladı.

Şüpheli E.M, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı bekçi R.Y. ve şüpheli E.M. sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H, A.A, R.Z, İ.Ç, S.Ş, S.Ş ve T.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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bekçi Tekirdağ

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