Tekirdağ'da bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi ile annesi tutuklandı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşadığı babası Nazım K'yi (49) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.K. ile annesi M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

G.K. ile babası Nazım K. arasında dün evde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçakla ağır yaralanan Nazım K. hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ile oğlunu gözaltına almıştı.



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