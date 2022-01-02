Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada E.E.Ö. cebinden çıkarttığı bıçakla, İ.T. ile O.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli E.E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.



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