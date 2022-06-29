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Tekirdağ'da bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi

29.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi

Tekirdağ'da bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Zafer Mahallesi Hilmi Bey Sokak'ta şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 544 uyuşturucu niteliğinde sentetik ecza bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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