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Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde kaçak üretilen 1 ton içki ele geçirildi

13.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde kaçak üretilen 1 ton içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde kaçak üretilen 1 ton içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak üretilen 1000 litre içki ele geçirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde kaçak içki üretimlerinin yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 1000 litre şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ Şarköy

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