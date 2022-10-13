Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde kaçak üretilen 1 ton içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak üretilen 1000 litre içki ele geçirdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde kaçak içki üretimlerinin yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 1000 litre şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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