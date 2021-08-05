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Tekirdağ'da bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

05.08.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Marmaracık Mahallesi'nde Ahmet Al'a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.

Ekipler, çatıda soğutma çalışması yaptı.

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