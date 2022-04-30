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Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

30.04.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi boğazından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Köprübaşı mevkisinde E.K'nin boynundan kesici aletle yaralandığını belirledi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli H.K'yi suç aleti bıçakla olay yerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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