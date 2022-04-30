Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi boğazından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Köprübaşı mevkisinde E.K'nin boynundan kesici aletle yaralandığını belirledi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli H.K'yi suç aleti bıçakla olay yerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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