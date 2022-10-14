Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, Malkara ilçesinde yaşayan E.K. (65) kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtan kişilerce para ve ziynet eşyalarının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik çalışmalar sonucu zanlıların K.Ç. (43), İ.İ. (42) ve E.R. (41) olduğunu tespit etti.

Ekkipler zanlıları İzmir ve Hatay'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

