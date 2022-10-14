YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

14.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, Malkara ilçesinde yaşayan E.K. (65) kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtan kişilerce para ve ziynet eşyalarının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik çalışmalar sonucu zanlıların K.Ç. (43), İ.İ. (42) ve E.R. (41) olduğunu tespit etti.

Ekkipler zanlıları İzmir ve Hatay'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyorTekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor
Medipol Başakşehir-RFSMedipol Başakşehir-RFS
Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısındaSivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:01
İkindi
16:07
Akşam
18:39
Yatsı
19:58
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.