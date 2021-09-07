Tekirdağ'da bir takside 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir takside 400 gram bonzai ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu otoban gişelerinde durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurmak istedi.

Taksi sürücüsü ihtara uymadan kaçtı.

Ekiplerin kovalamacası sonucu durdurulan araçta 400 gram bonzai ele geçirildi.

Araçta bulunan E.Y. ve K.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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